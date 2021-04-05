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KADEM, kadının yanında

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat Temsilciliği, AK Parti İl Kadın Kollarını ağırladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
KADEM, kadının yanında

KADEM İl Temsilcisi Gülseren Canpolat Kandemir, yürüttükleri çalışmalar hakkında konuklarını bilgilendirdi. Kandemir, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak her türlü şiddetin karşısında olduklarını göstermek, şiddetle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kandemir, ‘’Şiddetin psikolojik, sosyolojik, dini boyutlarıyla ele alındığı, şiddetin anatomisi, çözüm yolları eğitimimizi genel merkezimizle koordineli olarak Yozgat il Temsilciliğimizde yaptık. Ele alınan her başlık alanında uzman olan eğitimciler tarafından katılımcılara anlatılmıştır’’ dedi. Kandemir, Şiddetin Hukuki boyutunu Avukat Süzülay Yiğitsoy Aktaş, şiddetin psikolojik boyutunu Psikolog Zehra Nur Akbaba,     Şiddetin dini boyutunu ise İlahiyatçı Emine Turan tarafından anlatıldığını kaydetti. Kandemir, ‘’Genel merkezimizle koordineli olarak yürüttüğümüz bu eğitimlerle kadınlarımızı aydınlatmaya ve onlara yardımcı olmaya  devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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KADEMKadının Yanında
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