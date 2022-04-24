iYi Partililer buluştu

Programa, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Demirer iftar öncesi partililere seslenerek bu iftar programıyla bir araya gelerek teşkilatları bir araya getirmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin çok önemli bir dönemeç aşamasında olduğuna vurgu yapan Demirer, “Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Hem coğrafi konumumuz hem de etrafımızda ki zorluklar, savaşlar, karışıklıklar ülkemizi de etkiliyor. Bugün itibariyle hepimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye de bugün itibariyle işsizliğin yüzde 20’lere çıktığı, enflasyonun yüzde 60 – 70’lere çıktığı bir dönem içerisindeyiz. Gerçekten de son 1 yıl içerisinde yüzde 125 - 150 oranında zam geldi. Artık insanlar elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemez duruma geldiler. Büyük bir ekonomik çıkmaz içerisindeyiz. Ülkemize maalesef yabancı yatırım gelmiyor. Biliyorsunuz doların faiz oranları Amerika da, Avrupa da yüzde yarımlar - birlerdeyken, bizim ülkemizde yüzde 9 oranında faiz görülüyor. Buna rağmen ülkemize para girişi olmamakta. Sıcak para girişinin olmayışı ekonomimizin çarklarını önemli ölçüde durdurdu. Şuan itibari ile hazine de eksi 50 milyar dolar bir negatif balansımız var. Hal böyleyken ülkede insanlar et, sebze, meyve almakta artık zorlanır durumda. Verilen asgari ücret yüzde 50 oranında artırılsa da, asgari ücret verildikten sonra hemen geri alındı. Birçok insanımız asgari ücretin altında maaşlarla geçimini sağlamaya çalışıyor. Emeklilere bakıldığında birçok emeklimiz asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışıyor. Bugün itibari ile Anadolu’nun birçok yerinde çiftçilerin yaşamı çok zorlaştı. Tarımda büyük sıkıntı var. Tarım girdileri çok arttı. Benzinde, mazotta, tohumda çok büyük sıkıntı var. Girdilere gelen zamlar çiftçilerin önüne büyük bir set oldu. Artık çiftçi tarlasını ekip evinin, ailesinin geçimini sağlayamadığı gibi çocuğunu okula da gönderemiyor. O nedenle ülkemizde tarımda çok büyük bir sıkıntı var” dedi.

‘Türk siyasetinde yeni bir gelenek’

Türkiye’nin arpayı, buğdayı, çavdarı hatta samanı bile ithal eder duruma geldiğini anlatan Demirer, “Ülkede güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Bugün hukukta, adalette, eğitimde çok büyük sıkıntı var. Dolayısıyla biz iyiler ve cesurla hareketinin neferleri olarak çok iyi çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki yakın dönemde bir seçim olacak. Bu seçim Türkiye Cumhuriyetinin kaderini değiştirecek. Bakın genel başkanımız 81 vilayeti dolaştı. Siyasette söylem, yol ve yöntemi değiştirdi. Türk siyasetinde yeni bir gelenek getirdi. Vatandaşa, çiftçiye, esnafa dokundu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın problemlerini yakından gördü ve bunları da her zaman dile getiriyor. Parti olarak biz bugün itibari ile hakikaten bütün kollarımızda, başkanlıklarımızda projeler üretiyoruz. Bakın son derece önemli olan iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, Artagan Projesi, bunun yanında Atatürk Orman Çiftliği Tarım Akademisi, tarım projelerimiz, eğitim projelerimiz, sağlıkta yaptığımız çok önemli projeler var” söyleminde bulundu.

‘Türkiye’nin yatırım projelerine ihtiyacı var’

Önümüzdeki dönemde Türkiye de bir iktidar değişikliği olacağına belirten Demirer, “Bize gelen anketlere bakıldığında Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de şuanda İyi Parti yüzde 25’lerin üzerinde. Ankara’nın batısında ki bütün iller de İyi Parti yüzde 20’lerin üzerinde. Türkiye ortalaması son anketlerde ise yüzde 20 bandına geldi. İyi Parti hızla iktidara koşuyor. Amacımız birinci parti olarak çıkmak. Bütün vilayetlerde, illerde, ilçelerde neferlerimizin çalışması, kapı kapı dolaşması ve programımızı, yaklaşımımızı, partimizi anlatması gerekiyor. Türkiye’nin hedefleri vardı. Bundan 20 sene önce ne deniyordu, 2023’te mili gelir kişi başı 25 bin dolar olacak. 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılamız olacak. Ama bugün itibari ile 8 bin 500 dolar. 2023 hedefi 10 bin dolar olarak değiştirildi. 800 milyar dolar milli gelirimiz var ki maalesef G20’deyken G21’e düştük. İsviçre’nin ve Hollanda’nında gerisinde kaldık. O nedenle Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik yatırıma, yatırım projelerine ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

‘Sağlıkta yeniden

reform yapacağız’

Sağlıkta çok büyük projeleri olduğundan bahseden Demirer, “Özellikle iktidara geldiğimizde sağlıkta yeniden reform yapacağız. Vatandaşımızın birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde en kaliteli hizmeti almasını sağlayacağız. Hastanelerdeki yükün azaltılması, kanser ve romatizma ilaçları gibi akıllı ilaçların vatandaşımızın ayağına ulaştırılması, özellikle engelli vatandaşlarımıza yardım, yatalak hastalara bakım merkezlerinin açılması gibi çok büyük projelerimiz var” açıklamasında bulundu.

‘En az yatırım alan

vilayetiz’

Yozgat’ın Cumhuriyet tarihinde en çok hükümetlere bakan veren ama en az yatırım alan vilayet olduğundan bahseden Demirer, “Bakıldığında bugün itibari ile vilayetimizde büyük bir işsizlik var. Tarım çöktü, bütün vilayetlerde olduğu gibi. Tarımın yanında meyve sektörü çöktü. Yozgat’ta işsizlik var. İşsizlik ve tarımın çökmesi de tabi göçü arttırdı. Şuanda göçte yine en önde giden vilayetlerindeniz. O nedenle mutlak suretle Yozgat’a seçilecek milletvekillerin beraber hareket edip, vilayetimizde mutlak suretle hızlı tren, üniversite, tarım, meyve sektörü üzerinde ve termal turizm üzerinde çalışması gerekiyor. Bizim vilayetimizin büyük bir termal kaynağı var. Mutlaka bu termal turizmle vilayetimizin öne çıkarılması lazım. Beyaz eşya, otomotiv, lastik sanayi gibi sanayinin mutlaka Yozgat’a getirilmesi gerekiyor. Sanayisiz bir Yozgat’tın bölgemizde Kayseriyle, Çorumla, Konya’yla yarışması mümkün değil. Yıllar önce Afyon bizim durumumuzdaydı. Afyon bir kaymakla, üniversiteyle ve termal turizmle bugün Türkiye’nin en önemli vilayetleri arasında. Bizimde mutlak suretle üniversitemizi iyi kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

•Sema Nur Koçaker•

