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İYİ Parti’den ziyaret

YOZGAT İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, parti yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

İYİ Parti’den ziyaret

YOZGAT İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, parti yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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İYİ Parti’den ziyaret

Özışık, İl Başkanı Osman Ataman, Yozgat Belediye Meclis üyesi adayı Özgür Karslıoğlu ile birlikte Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti. Özışık, Sendika Şube Başkanı Ferman Zararsız ve yönetim kurulu bazı üyeleriyle sohbet etti, göreve gelmeleri halinde Yozgat Belediyesi çalışanlarına yönelik yapacakları iyileştirme çalışmalarını anlattı.   

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık
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