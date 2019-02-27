İYİ Parti’den ziyaret

Özışık, İl Başkanı Osman Ataman, Yozgat Belediye Meclis üyesi adayı Özgür Karslıoğlu ile birlikte Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti. Özışık, Sendika Şube Başkanı Ferman Zararsız ve yönetim kurulu bazı üyeleriyle sohbet etti, göreve gelmeleri halinde Yozgat Belediyesi çalışanlarına yönelik yapacakları iyileştirme çalışmalarını anlattı.