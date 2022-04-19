Her ilçede yapılıyor

İlçe Başkanları ve yönetimin katılmış olduğu etkinlikte iftara yetişemeyen vatandaşlara hurma ve su ikramında bulunuyorlar. Merkezde ve ilçelerde her gün farklı noktalarda yapılan etkinlikten vatandaşlarda memnun kalıyor.

BOĞAZLIYANDA BAŞER EŞLİK ETTİ

Boğazlıyan ilçesinde de devam eden etkinliğe AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer eşlik etti. Boğazlıyan İlçe Gençlik Kolları ile beraber Başer iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulundu. Yapılan etkinliğinde oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başer, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Birlik ve beraberlik ayında bu denli önemli bir etkinliğe imza attıkları için gençlik kollarına teşekkür eden Başer, yapmış ve yapacak oldukları projelerde başarılar diledi. Başer, “Tatlı bir telaşla iftara yetişmeye çalışan hemşehrilerimize ikramlarda bulunduk. Rabbim oruç ve ibadetlerimizi kabul buyursun. İftarımız hayırlı, soframız bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

MERKEZİN MİSAFİRİ NAZLI OLDU

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından ‘İftara 5 Kala’ sloganı ile hayata geçirilen etkinlik Yozgat’ın farklı noktalarında devam ediyor. Etkinlik kapsamında AK Parti Yozgat Gençlik Kolları, Yerköy yolu üzerindeki araçları ile iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuldu. Gençlik Kollarına, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da eşlik etti. Nazlı, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları tarafından yapılan bu programın manevi anlamının yüksek olduğunu söyledi. Nazlı, geçtiğimiz yıl ramazan ayında da uygulamaya konulan bu program ile iftara yetişemeyen vatandaşların iftarlarını zamanında açmalarına vesile olunduğunu belirtti. Programın iftarını açamayan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandığına dikkat çeken Nazlı, insanların yüzünde küçük te olsa bir tebessüm görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

