Gençlerden ziyaret

Taşdemir, göreve geldikten sonra Ramazan ayında iftara beş kala adlı projeyi uygulamaya koyarak, iftara giden vatandaşlara ikramda bulunduklarını, 300 çocuğa ise çeşitli yardımlar yaptıklarını anlattı. Taşdemir, bayramda sokak ve parklarda oynayan çocuklarla bayramlaştıklarını vurgulayarak, ‘’Önümüzdeki süreçte bazı projelerimiz var, onları da hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi taşımalı eğitimdeki çocuklara yönelik olacak. Taşımalı eğitime devam eden çocuklarımızla ve velileriyle bir araya gelip okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Böylece okuma alışkanlığının artırılmanı hedefliyoruz’’ dedi. Taşdemir, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik de bir etkinlik yapacaklarını, bunların dışında da bazı projelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.