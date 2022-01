EYT’liler haklarını istiyor

81 İlde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasında Emeklilikte Yaşa Takılanların, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiği vurgulanarak, ‘’ Emeklilikte Yaşa Takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor’’ denildi. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. CHP İl Başkanı Sekreteri Serdar Boztepe tarafından yapılan açıklamada, ‘’İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına ‘Daha gençsin, emekli olamazsın’ diyor. Öte yandan işverenler ise ‘Sen yaşlısın, sana iş veremem’ diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor’’ dedi. Boztepe, 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçinin olduğunu ve bu işçilerin, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini iddia ederek, EYT’liler sadece açlıkla değil, iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınandığını söyledi. Boztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilik hakkını isteyen vatandaşları ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü ifade ederek,’’ 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor’’ diye konuştu. Boztepe, Erdoğan’ın EYT’lileri hedef aldığını, ‘İskandinav Ülkeleri bu modelle battı’ dediğini söyleyerek, ‘’Oysa İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye’de yaklaşık 7,9 milyon emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç durumda’’ şeklinde konuştu. EYT’lilerin kazanılmış haklarını talep ederken iktidarin her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile alay ettiğini söyleyen Boztepe, ‘’İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. EYT’liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’liler bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT’liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istiyor’’ dedi. İktidarın, EYT’lilerin taleplerini yok sayıldığını ve toplumda hedef gösterdiğini, söyleyen Boztepe, ‘’EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz. EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘’İntibak Yasası’’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz’’ diye konuştu. İktidarın rantçıya, faizciye çalıştığını ve EYT sorununu çözmediğini ifade eden Boztepe, ‘’Biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız’’ dedi.

HEMEN SEÇİM DERHAL SEÇİM

Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim istediklerini belirten CHP’liler, ‘’Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz’’ dediler. •Sümeyye İlhan•