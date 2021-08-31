Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1458.23
ALTIN
487.57
DOLAR
8.3862
STERLİN
11.5570
EURO
9.9060

DSP’den tepki

Demokratik Sol Parti Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerdeki gelişmeleri değerlendirip, hükümeti eleştirdi.

31 Ağustos 2021 Salı 00:57
DSP’den tepki

Uçar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türkiye’de en az 10 milyon kişinin hayatında hiç internete, en az 25 milyon kişinin e-Devlet’e, en az 35 milyon kişinin de hayatında hiç internet alışverişi yapmadığını belirlediğini hatırlattı. ‘’Bu nasıl çağ atlamak? Bu nasıl şahlanmak?’’ diye soran Uçar, ‘’Son yıllarda hem ekonomik sıkıntılar hem de Pandemi etkileriyle halkın satın alma gücü zayıfladı. Bunun yanında ‘Tasarruf tedbirlerine’ rağmen 600 bin liraya makam aracı alan Elazığ’ın 8 bin nüfuslu bir ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı, ‘Gidip Şahin alacak halimiz yok ya. Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır araç da alabilirdim’ diyerek kendini savundu. Bu nasıl bir vicdandır? Dört kişilik bir çekirdek aile ayda ortalama en az 250-400 TL arasında elektrik faturası ödüyor. İnsanların zar zor, canını dişine takarak geçinmeye çalıştığı bu zamanda elektrik şirketlerine emeğimizin peşkeş çekilmesi büyük bir vebaldir’’ dedi. 
DSP İl Başkanı Uçar, sanatçılara yapılan baskı ve zülüm had safhaya ulaştığını ileri sürdü, bu çağ dışı ve keyfi uygulamalara, yasaklara son verilmesi gerektiğini kaydetti. Uçar, ‘’Midyeyi, karidesi, yengeci haram sayan, ama rüşvete, kul hakkına, çift maaşa, nüfuz suiistimaline ses çıkartmayan Diyanet mensupları elinizi vicdanınıza koyun. Eski bir bayan bakanın bir belediyeyi hedef alıp eleştirmek için paylaştığı fotoğrafı, kendi parti dönemine ait olduğunu fark edince apar topar silmiş. Müslümanlıkta yalan ve iftira olur mu? Adalet derseniz o da ayrı bir konu. Öğrenciye müebbet veren yargı sistemi, binlerce dosyası olan eski bir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında hiçbir şey yapmıyor. Bu yetmiyormuş gibi FETÖ dosyasını da Terör Savcılığı’ndan alıp Memur Suçları bürosuna gönderiyor. Sözün bittiği yeri çoktan geçtik. Eski bir devlet adamı şöyle diyor; “Muhtaç bırakıp yardım etmek, planlanmış cinayettir” diyerek, açıklamasını noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
DSP’den Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partiden ziyaret
İYİ Partiden ziyaret
Keven sorun dinledi
Keven sorun dinledi
Tesisleri gezdi, bilgi aldı
Tesisleri gezdi, bilgi aldı
Keven esnafı gezdi
Keven esnafı gezdi
Bozdağ ziyaretlerini sürdürüyor
Bozdağ ziyaretlerini sürdürüyor
Demirer, Kadışehri’nde
Demirer, Kadışehri’nde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim