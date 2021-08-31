DSP’den tepki

Uçar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türkiye’de en az 10 milyon kişinin hayatında hiç internete, en az 25 milyon kişinin e-Devlet’e, en az 35 milyon kişinin de hayatında hiç internet alışverişi yapmadığını belirlediğini hatırlattı. ‘’Bu nasıl çağ atlamak? Bu nasıl şahlanmak?’’ diye soran Uçar, ‘’Son yıllarda hem ekonomik sıkıntılar hem de Pandemi etkileriyle halkın satın alma gücü zayıfladı. Bunun yanında ‘Tasarruf tedbirlerine’ rağmen 600 bin liraya makam aracı alan Elazığ’ın 8 bin nüfuslu bir ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı, ‘Gidip Şahin alacak halimiz yok ya. Ben gidip 1 buçuk milyona sıfır araç da alabilirdim’ diyerek kendini savundu. Bu nasıl bir vicdandır? Dört kişilik bir çekirdek aile ayda ortalama en az 250-400 TL arasında elektrik faturası ödüyor. İnsanların zar zor, canını dişine takarak geçinmeye çalıştığı bu zamanda elektrik şirketlerine emeğimizin peşkeş çekilmesi büyük bir vebaldir’’ dedi.

DSP İl Başkanı Uçar, sanatçılara yapılan baskı ve zülüm had safhaya ulaştığını ileri sürdü, bu çağ dışı ve keyfi uygulamalara, yasaklara son verilmesi gerektiğini kaydetti. Uçar, ‘’Midyeyi, karidesi, yengeci haram sayan, ama rüşvete, kul hakkına, çift maaşa, nüfuz suiistimaline ses çıkartmayan Diyanet mensupları elinizi vicdanınıza koyun. Eski bir bayan bakanın bir belediyeyi hedef alıp eleştirmek için paylaştığı fotoğrafı, kendi parti dönemine ait olduğunu fark edince apar topar silmiş. Müslümanlıkta yalan ve iftira olur mu? Adalet derseniz o da ayrı bir konu. Öğrenciye müebbet veren yargı sistemi, binlerce dosyası olan eski bir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında hiçbir şey yapmıyor. Bu yetmiyormuş gibi FETÖ dosyasını da Terör Savcılığı’ndan alıp Memur Suçları bürosuna gönderiyor. Sözün bittiği yeri çoktan geçtik. Eski bir devlet adamı şöyle diyor; “Muhtaç bırakıp yardım etmek, planlanmış cinayettir” diyerek, açıklamasını noktaladı.