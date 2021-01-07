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DEVA, sorun dinledi

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ve bazı partililerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:19
DEVA, sorun dinledi

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanı Uğur Bektaş, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın’ı ziyaret etti. İl Başkanı Yılmaz, ‘’Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan’ın ‘Yerelin sorunlarını yerinden tespit edeceksiniz’ sözleri ile Yozgat ve tüm ilçelerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Yozgat’ta bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, sıkıntılarını yerinde dinledik. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim’’ dedi. 

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DevaSorun Dinledi
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