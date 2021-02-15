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Demokrasi Çalıştayı

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanlığının davetlisi olarak Yozgat’ta toplanan muhalefet partilerinin temsilcileri de Yozgat ile ilgili sorunları masaya yatırdı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:21
Demokrasi Çalıştayı

Toplantıya DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ile birlikte Millet İttifakının oluşturan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, DP İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren katıldı. Toplantıda, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy, DSP İl Başkanı Nevzat Uçar, , Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan da hazır bulundu. DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, ev sahipliğini yaptıkları toplantıda, Yozgat’ta yaşayan esnafın, çiftçilerin, sanayicilerin, ilin tüm sıkıntılarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuklarını söyledi. Yılmaz, ‘’İlimizin içinde bulunduğu ekonomik sorunları ve yapılabilecek çözüm önerilerini konuştuğumuz çok verimli bir çalışma gerçekleşmiştir. Toplantı sonunda alınan ortak karar ile bir komisyon oluşmuştur. Her ay düzenli olarak basın açıklaması ile duyuracağımız tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bir sonraki toplantımızı Büyük Birlik Partisi Yozgat il Başkanı Sn. Kemal Korkamz’ın  ev sahipliğinde gerçekleşecektir’’ diye konuştu.

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Demokrasi Çalıştayı
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