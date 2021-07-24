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Çiftçi parasını ödediği suyu alamıyor!

Yozgat’ın Boğazlayan ilçesindeki şeker pancarı tarlaları, Uzunlu Barajı’ndan su bırakılmaması nedeniyle kurumaya başladı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:35
Çiftçi parasını ödediği suyu alamıyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) seslenen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçinin kullanamadığı suyun parasını peşin ödediğini belirterek, “Veremeyeceğiniz suyun parasını neden tahsil ettiniz” diye sordu. Boğazlıyan’da yaşanan kuraklık sorununu, CHP Boğazlayan İlçe Başkanı Ahmet Peker gündeme getirdi. Kapalı sulama sistemine geçilmesi için yürütülen çalışmalar nedeniyle Uzunlu Barajı’ndan su bırakılmadığını açıklayan Peker, “Uzunlu Barajı kurulduğu günden bugüne kadar 16 bin dekara kadar sulama imkanı sağlayan ve CHP döneminde topluma kazandırılmış bir barajdır” dedi. Çiftçilerin dekar başına 50 lira verdiği halde su alamadığını vurgulayan Peker, “Alamadıkları su için çiftçilerimiz para ödemekte. Bu yıl 6 bin ile 7 bin dekar arazide çiftçimiz, Türkiye’deki kuraklıkla beraber sıkıntı yaşamaktadır” diye konuştu. Uzunlu, Güveçli, Çalapverdi, Boğazlıyan, Bahariye ve Yeşilhisar'daki köylülerin su beklediğini belirten Peker, yetkililere seslenerek “Bir kezliğine 15 günlük can suyu verin istiyoruz” çağrısında bulundu. Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keven, “Kayseri'de bulunan DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, sıcaktan kavrulan tarlalara su bırakmamakta ısrar ediyor. Yapılan bu inadın hiçbir haklı gerekçesi yok. DSİ'nin yönetimindeki Sulama Birliği, üstelik çiftçilerden dekara 50 lira sulama parası tahsil etti. Yani vermediği suyun parasını peşin aldı. Şu an kavurucu sıcaklarda çiftçiye bir damla su verilmiyor. Soruyorum; barajda şu an kaç metreküp su bulunmaktadır? Bu suyu barajdan bırakmamaktaki amacınız nedir? Veremeyeceğiniz suyun parasını neden tahsil ettiniz? Çiftçimizin bunca ürünü kavrulduğunda ne yapacaksınız? Bunun hesabını kim verecek? Çiftçi dayanma sınırını çoktan geçti” ifadelerini kullandı. 

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Çiftçi Parasını ödediği Suyu Alamıyor!
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