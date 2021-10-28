CHP’den ziyaret

Bu kapsamda CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ile birlikte Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi’yi ziyaret etti. Ali Keven ziyaret sonrası yemin, gübrenin, ilacın zamlandığını, samanın zamlandığını ama sütün fiyatının maliyetini kurtarmadığını söyledi. Keven, ‘’Üretenin desteklendiği, üreticinin teşvik edildiği, aile işletmelerinin korunduğu bir modeli inşallah hep birlikte oluşturacağız’’ dedi.