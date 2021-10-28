Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

CHP’den ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyareti öncesi sorunları dinlemeye devam ediyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:05
CHP’den ziyaret

Bu kapsamda CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ile birlikte Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi’yi ziyaret etti. Ali Keven ziyaret sonrası yemin, gübrenin, ilacın zamlandığını, samanın zamlandığını ama sütün fiyatının maliyetini kurtarmadığını söyledi. Keven, ‘’Üretenin desteklendiği, üreticinin teşvik edildiği, aile işletmelerinin korunduğu bir modeli inşallah hep birlikte oluşturacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP’DEN ZiYARETYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberChpAlikevenKadimDurmazAbdullahYaşarMehmetAliErbaşDamızlıkSığırYetiştiricileriBirliğiZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçi üretimden kaçıyor!
Çiftçi üretimden kaçıyor!
Tonlarca ürün çöpe gidecek!
Tonlarca ürün çöpe gidecek!
Seçimleri Başer de izledi
Seçimleri Başer de izledi
İYİ Parti’de atama
İYİ Parti’de atama
Yeniden Refah’ta seçim
Yeniden Refah’ta seçim
iYi Parti durmuyor
iYi Parti durmuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim