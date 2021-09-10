CHP 98 YAŞINDA

CHP'nin tarihin en köklü dönüşümü olan egemenliğin kaynağını ulusta bulan Cumhuriyetin kurucusu olduğunu belirten Yaşar, ‘’Biz, egemenliğin kaynağını ulusta bulduğumuz için cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçilik, 'Köle’nin yerini' yurttaşın almasıdır. Yurttaşların dini, dili, ırkı ya da etnik kökeni değil, bilinç ve ülkü bağıyla bağlandığı esaslar önemlidir. O siyasal bilinç ve esas bizim için Atatürk'ün Altı Ok'unda bulunmaktadır’’ dedi. Yaşar, Milliyetçilik anlayışlarının, ırk ya da köken tanımadığı gibi ekonomik, siyasal imtiyazı da tanımadığını, eşitliğin esas alındığını aktardı. ‘’Yurttaş olmanın Yurtseverliğimizin nişanesidir’’ diyen Yaşar, ‘’Kimsesizlerin kimsesi olan Halkçılık düşüncesi eşlik eder fikrimize. Biz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyenleriz. Devletçilik özel yarar ile toplum yararının dengesi için en önemli ve vazgeçilmez kamusal güvencemizdir. Kendi özel faydasını toplum faydasının üstünde tutan büyük çıkar gurupları dini siyasallaştırarak, istismar etmektedir. Sosyal devlet anlayışımızın adıdır devletçilik. Dayanışmanın, komşusu açken tok yatmamanın, çocukların yatağa aç girmeyeceği bir ülkenin hayalidir. Laiklik ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır. Ne din siyasallaştırılmalı, ne de siyaset

dinleştirilmelidir. Ulusal bütünlüğümüzün önünde en büyük tehditlerden biri siyaset alanındakilerin- bugünkü gibi dini istismar etmesidir’’ diye konuştu. Devrimci olduklarına vurgu yapan Yaşar, ‘’Devrimcilik, Cumhuriyet düşmanı saltanat düşkünlerinin; ırkçılığın, kavmiyetçiliğin; ekonomik ve siyasal imtiyaz bağımlısı çıkar çevrelerinin, üretmeden zenginleşmek isteyen gurupların; din istismarcılarının ve gericiliğin bu topraklardaki panzehiridir. İşte bu ilke ve değerlerimizin; tarihsel ve felsefi birikimimizin güvencesi olan Partimiz, ne mutlu ki bugün 98 yaşında... 98 yaşındaki koca çınarımız, yukarıda sıraladığım Altı Ok'un değeriyle, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağımıza olan inancımla tüm yurttaşlarımızı ve kamuoyunu saygıyla selamlıyorum’’ ifadelerini kullandı.