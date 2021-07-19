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Bozdağ, vatandaşlarla buluştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde muhtarlarla yaptığı toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret edip, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:12
Bozdağ, vatandaşlarla buluştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla birlikte çay içip, sohbet etti. Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Ak Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci de eşlik ettiği ziyarette Bozdağ, vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Köylerin altyapı sorunlarının çözümlenmesine yönelik başlatılan çalışmalarını aynı hız ve heyecanla devam ettiğine dikkat çeken Bozdağ, grup köy yolları başta olmak üzere pek çok köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulduğunu, asfaltlama çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı. Bozdağ, küresel iklimden kaynaklı yaşanan kuraklık sebebiyle özellikle bazı köylerde su ile ilgili sıkıntıların olduğunu, buna yönelik İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaptı.

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BozdağVatandaşlarla Buluştu
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