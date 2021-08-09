Bozdağ, Çekerek ilçesini gezdi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bozdağ, Çekerek Kaymakamlığını ziyaretinin ardından Çekerek mahalle ve köy muhtarları ile yapılan toplantıya katıldı. Toplantıya Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da katıldı. Bozdağ’ın Çekerek ziyaretine Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve Ak Parti Çekerek İlçe Başkanı Mehmet Akkan da de eşlik etti. Bozdağ, Çekerek Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’dan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Ak Parti Çekerek İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensupları ile buluştu, esnafı ziyaret ederek ‘Hayırlı İşler’ dileğinde bulundu. Bozdağ, Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesini de ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi.