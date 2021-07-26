Bozdağ, Çayıralan’ı gezdi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’taki ziyaretlerini sürdürdü. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Bozdağ, hemşehrileri ile bayramlaştı. Ak Parti İlçe Teşkilat mensupları ile buluşan Bozdağ’a Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner eşlik etti. Çayıralan AK Parti teşkilatını ziyaret eden Bozdağ, Çayıralan ziyaretinde esnafla buluştu. Bozdağ yaptığı açıklamada ise, Ak Parti iktidarının Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Devlet Hastanesi’ne yeni ek bina kazandırdığını hatırlattı. Bozdağ, ‘’Yerköy’de sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilebilmesi için Ak Parti iktidarı, Yerköy’e yeni Devlet Hastanesi yapılmasına karar verdi. Hastanenin yeni binası inşaatı devam ediyor. Yerköy yeni devlet hastanesi, en yeni ve en ileri tıbbî teknoloji ile donatılacaktır’’ dedi. Kasım 2002’den önce Yozgat merkez ve Yerköy dahil Yozgat’ın hiçbir ilçesinde bilgisayarlı tomografi (bt) ve manyetik rezonans (mr) cihazlarının bulunmadığını ileri süren Bozdağ, ‘’Ak Parti iktidarı, Yerköy Devlet Hastanesine bir bilgisayarlı tomografi ve bir manyetik rezonans cihazı kazandırdı. Artık Yerköylüler tomografi veya mr çektirmek için başka illere gitmiyor; tomografisini de mr’ını da Yerköy Devlet Hastanesinde çektirebiliyor. 2002’de Yerköy Devlet Hastanesinde iki diş ünitesi vardı; Temmuz 2021 itibariyle üç diş ünitesi var. Dört diyaliz cihazı vardı; 10 diyaliz cihazı oldu. Yerköy Devlet Hastanesi, uzman doktor ve doktor sayısı, çalışanları, sahip olduğu tıbbî teknoloji cihazları ve sunduğu sağlık imkanlarıyla bir bölge hastanesidir. Yerköylüler her şeyin en iyisine layıktır’’ ifadelerini kullandı.