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Başkanlar toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanlığı başkanlar kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:51
Başkanlar toplantısı

Yozgat’ta gerçekleştirilen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katıldı. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’Katılımlarıyla bizleri onure eden Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Yıldırım'a, Kıymetli Vekilimiz İbrahim Ethem Sedef'e ve Değerli İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin talimatlarıyla sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız’’ dedi. Irgatoğlu, Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile birlikte tüm ilçeleri, beldeleri, köyleri gezerek taleplerini almak üzere yola çıktıklarını, bugüne kadar çok sayıda ilçeyi, beldeyi, köyleri ziyaret ettiklerini, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkanlar Toplantısı
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