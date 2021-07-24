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Başer’den bayram ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kurban Bayramı süresince çeşitli ziyaretlerde bulundu.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:34
Başer’den bayram ziyareti

Bayramın ilk gününde Yozgat Valiliği resmi bayramlaşma programına katılan Milletvekili Başer, bayramda mesai yapan Yozgat İtfaiye Müdürlüğü, Yozgat Merkez Muslubelen Polis noktası, Yozgat Polis Evinde emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Başer, Huzurevinde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerin hatırlarını sorup, bayramlaştı, Yozgat Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan hastaları ziyaret edip, fedakarca görev yapan sağlık personelinin bayramlarını tebrik etti. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anayasa Komisyonu Başkanı, İl Başkanı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri, Merkez İlçe Başkanı, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen çevrim içi bayramlaşma etkinliğine de iştirak eden Başer, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başer, Sorgun ilçesinde partilileriyle bayramlaştı. Önceki dönem Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal kızı, AK Parti önceki dönem İlçe Başkanı Hamza Kaya'nın gelini, Gökçe Kaya’nın cenazesine katılan Başer, Boğazlıyan, Yenipazar belediye başkanları ile Yozgat’ın kanaat önderlerinden ali Şakir Ergin’i de ziyaret edip, bayramlaştı. Başer, esnaf ziyaretlerinde de bulundu. 

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Başer’den Bayram Ziyareti
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