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Başer, seçimle başkan

AK Parti Yozgat 7. Olağan İl Kongresi, Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapıldı. Bir süre önce il başkanlığı görevine ataması yapılan Yozgat eski belediye başkanlarından Yusuf Başer, tek liste ile il başkanı seçildi, partililerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:56
Başer, seçimle başkan

AK Parti Yozgat Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, eski milletvekillerinden Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu milleti yurt dışından talimat alanlar değil, bizatihi milletin kendisi yönetecek. Bu mücadele milletin iradesini egemen kılma mücadelesidir" dedi. Kongrede Ak Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, bir süre önce il başkanlığı görevine ataması yapılan Yozgat eski belediye başkanlarından Yusuf Başer, tek liste ile il başkanı seçildi, partililerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. İl Başkanı Başer, ‘’Ak Parti iktidarında bu ülkede hem siyaset anlayışı değişmiş hem de ülkemizin çehresi değişmiştir. Muazzam bir ekonomik ve kültürel kalkınma hamleleri gerçekleşmiştir. Bir yandan yatırımlar devam ederken diğer yandan yerli otomobil, savunma sanayisinde görülen muhteşem gelişmeler yaşanmıştır. Daha birkaç gün önce fırlattığımız Türksat 5A uydumuz ile uzaydaki gücümüzü de artırarak devam ediyoruz. Bir yandan terör örgütlerinin inlerine girilmiş, devletimizin içine sızanlara aman verilmemiştir diğer yandan uluslararası alanlarda etkili operasyonlar yapılmıştır. Kendi içinde basit sorunlarla boğuşan bir ülke gitmiş bunun yerine dünyada söz sahibi olan bir ülke doğmuştur. Teknolojisini, ekonomisini ve her alanda gücünü artıran bir Türkiye doğmuştur. Bunun adı Yeni Türkiye olmuştur’’ ifadelerini kullandı. 

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BaşerSeçimle Başkan
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