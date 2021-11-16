Başer'i ziyaret ettiler

Coşar'a Boğazlıyan Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Çağrı Kılıç eşlik etti. Coşar ve beraberindekiler, Başer'e çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.