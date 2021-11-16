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Başer'i ziyaret ettiler

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Yozgat Milletvetili Yusuf Başer'i ziyaret etti.

16 Kasım 2021 Salı 00:43
Başer'i ziyaret ettiler

Coşar'a Boğazlıyan Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Çağrı Kılıç eşlik etti. Coşar ve beraberindekiler, Başer'e çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

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