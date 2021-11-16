Başer'i ziyaret ettiler

Coşar'a Boğazlıyan Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Çağrı Kılıç eşlik etti. Coşar ve beraberindekiler, Başer'e çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
16 Kasım 2021 Salı 00:43
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Yozgat Milletvetili Yusuf Başer'i ziyaret etti.
Coşar'a Boğazlıyan Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Çağrı Kılıç eşlik etti. Coşar ve beraberindekiler, Başer'e çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.