Başer, gençlerle buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Necip Fazıl Kısayürek Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi. İYC’nin her hafta gerçekleştirdiği söyleşilerin konuğu olan Milletvekili Başer, bilgi birikimi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Milletvekili Başer, barınma, burs, yemek, ulaşım gibi konularda ihtiyaçlarını dinledi. Kendisinin de İlim Yaymanın yurdunda kaldığına değinen Milletvekili Başer, söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı. Gençleri her zaman bu ülkenin geleceği olarak gördüklerihe değinen Milletvekili Başer, gençlerin sorunlarını ve geleceğe dair beklentilerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı. AK Parti kadrolarının 20 yılda ülkeye çok sayıda yatırımlara imza attığını ve gençlerin önündeki birçok engeli kaldırdığına dikkat çeken Milletvekili Başer, Türkiye'nin genç nüfusunu daha da nitelikli hale getirilmesine yönelik projeler hazırlandığını ifade etti. Milletvekili Başer, eğitimden spora, ekonomiden sanata, tarımdan turizme kadar bir çok alanda gençlere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirtti. Geleceğin emanet edildiği gençlerin her daim yanında olduklarını dile getiren Milletvekili Başer, Bilim ve teknoloji ile donatılmış güçlü Türkiye’yi gençlerle inşa edileceğini söyledi. Öte yandan İYC Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan ise çalışmalar hakkında bilgi verdi. İYC Başkanı Nurdoğan, Milletvekili Başer’e İlim Yayma Cemiyeti’ne vermiş oldugu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Söyleşiye İYC Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve İYC Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Yalman, Bilal Keskin, Mustafa Kabataş,Gürsel Yılmaz, Alpaslan Kılıç katıldı.