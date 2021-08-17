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Başer esnafı gezdi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, partilileriyle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

17 Ağustos 2021 Salı 00:00
Başer esnafı gezdi

AK Parti İl Binasının da bulunduğu Un Pazarında bulunan esnafı ziyaret eden Başer, esnaf ile sohbet edip, ‘hayırlı işler, bereketli bol kazançlar’ diledi. İl Başkanı Başer, ‘’Göreve geldiğimizden bu tarafa herkesi ve her kesimi ziyaret ederek kendileri ile hemhal olmayı şiar edindik. Bugün de Un Pazarımızdaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, çaylarını içtik’’ dedi. Tüm esnafa hayırlı işler bereketli bol kazançlar dileyen Başer, ‘’Allah ömür verdikçe tüm toplumu kucaklayacak ve her zaman aralarında bulunacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletmeye devam edeceğiz. Hız kesmeden, durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz göreve geldiğimizde kendimize bu sözü verdik işimiz vaktimiz den çok’’ diye konuştu.

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Başer Esnafı Gezdi
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