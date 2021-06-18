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Bağışta bulundular

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, Türk Kızılay’ını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu. İl Başkanı Yusuf Başer, tüm vatandaşları yılda en az bir kez kan bağışında bulunarak, hayat kurtarma çalışmalarına destek olmaya davet etti.

18 Haziran 2021 Cuma 00:57
Bağışta bulundular

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan organize ile teşkilat üyeleri ve bazı partililer, Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ının kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen ‘İyi ki varsın kan dostum’ adlı kan bağışı kampanyasına destek veren AK Parti İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları ile partililer, hayatı bir ünite kana bağlı olan insanların yardımına koşmaktan çok mutlu olduklarının altını çizdiler. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de, partililerle birlikte geldiği Yozgat Kızılay Şubesi Kan Merkezi önünde yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları yılda en az bir defa da olsa kan bağışında bulunmaya davet etti. Başer, Türk Kızılay’ının dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını hatırlatarak, ‘İyi ki varsın Kan Dostum’ sloganı ile Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek vermek üzere bir araya geldiklerini bildirdi. Başer, ‘’Türk Kızılay'ı darda kalanın yanında olan bir kurumdur. Dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılay ülkemizin göz bebeği dünya mazlumlarının güvenlidir. Türk Kızılay'ı kan ihtiyacı olanlarla birlikte fakir fukaranın da yanında olan bir kurumdur. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay’ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır. Kan vererek, mağdur ve mazlumların yardımına koşan Kızılay'ımızın her daim yanındayız’’ diye konuştu.  

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