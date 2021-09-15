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AYM'ye başvuru

CHP'liler Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracak.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:53
AYM'ye başvuru

 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın iptal istemli başvuruyu AYM'ye verdikten sonra basın açıklaması yapması bekleniyor.  Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Temmuz'da TBMM'de kabul edildikten sonra, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasadaki, özellikle mera, yaylak ve kışlaklar ile mesire yerlerinin turizm yatırımlarına tahsisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki veren düzenlemeler eleştirilere neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
AYMye Başvuru
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