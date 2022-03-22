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Arabaşı misafiri

MHP Yozgat Milletvekili İ. Ethem Sedef, Keçiören Yozgatlılar Derneğinin düzenlemiş olduğu ‘Bozok 1’ arabaşı şölenine katıldı.

22 Mart 2022 Salı 00:39
Arabaşı misafiri

Ankara’da düzenlenen şölene yoğun katılım sağlandı. Yozgat’ın yöresel yemeklerinin bu tür etkinlikler ile yaşatıldığının altını çizen Sedef, “ Keçiören Yozgatlılar Derneğinin düzenlemiş olduğu arabaşı şölenine katılım sağladık. Düzenlenmiş olan arabaşı şöleninin de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu tür sosyal etkinliklerle birlikte hemşehrilerimiz dayanışma ve birlik beraberlik duygularını dinç tutmayı başarıyor. İlgi ve alakalarıyla bizleri gönlüne basan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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