AKADEMi AÇILDI

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Yimpaş Konferans Salonu'ndaki programdan önce gazetecilere, Türkiye genelinde 3 hafta önce başlatılan ‘Bu hikayenin kahramanı sensin’ temalı akademi vesilesiyle Yozgat'a geldiklerini söyledi. Temanın açılımını anlatan Gündoğdu, ‘’2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız partiyi kurarken 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesiyle başlamıştık. Eski Türkiye'ye dair ne kadar vesayet, teknolojide, altyapıda geri kalmışlık, millet iradesiyle kavga eden unsur ve onların legal ve illegal kurumları varsa bunların tamamını milletin kantarından geçirip, milletin kantarına uyanlara saygı göstermek, milletin kantarına isyan edenlere de kantarın topuzunu göstermek üzere yola çıkmıştık. Bugün Türkiye, bölgesinde, dünyada söz sahibi ülke konumuna geldi’’ dedi. Bu hikayenin kahramanlarının AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile millet arasında köprü görevi gördüğünü aktaran Gündoğdu, milletin emirlerini, isteklerini yerinden alıp genele çözüm merkezine taşıdıklarını belirtti. Gündoğdu, TBMM'de oylanan son tezkereyle ilgili CHP'nin tutumunu eleştirerek, ‘’Terörle mücadelede PKK ile mücadelede son 6-7 yıldır yeni bir paradigma geliştirerek, terörle sınır içinde değil, terörü sınır dışında bertaraf etme mücadelesi geliştirdik. Çünkü siz sınır dışında PKK'yı engellemezseniz sınır içerisinde rahat etme şansınız yok. Bunun içindir ki 40 yıllık PKK'yı bitirme noktasına geldik. Bu tezkere de 5-6 yıldır gelen teskerelerin aynısı, yılı 2 yıl, daha önce 18 ay olanı var ama içeride yabancı asker bulundurma, dışarıya asker gönderme metin olduğu gibi aynı, şimdi ana muhalefet geçmişteki bütün teskerelere 'evet' dedi. Sonra 'sınır namusumuzdur' diye genel merkezine bir tabela astı. Sonra 'bu tezkereye evet demek Cumhuriyete ihanettir' dedi. Sonra Yozgat'ta Yozgatlılar 'Kandil'i başlarına yıkarız' dedirttirdi. Allah Yozgatlılardan razı olsun, ben de soruyorum, 'Ey CHP, sınır namusumuzdur sözünüzde samimiyseniz 6 yıldır evet dediğiniz teskereye hayır diyerek sınır mı değişti namus tanımınız mı değişti? 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyorsunuz, sınır dışına çıkmasını istemediğiniz asker, Kandil'i nasıl başlarına yıkacak’’ diye konuştu. Toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ilçe başkanları ve partililer katıldı. (aa)