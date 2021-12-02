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AK Partiden ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ için kurulan yardım çadırını ziyaret etti.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:51
AK Partiden ziyaret

İmkanı olan herkesin Eslem Fatma’ya yardım etmesini isteyerek, ‘’Her zaman yanlarında olacağız, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Rabbim Eslem kızımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin’’ dedi. 

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