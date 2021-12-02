AK Partiden ziyaret

İmkanı olan herkesin Eslem Fatma’ya yardım etmesini isteyerek, ‘’Her zaman yanlarında olacağız, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Rabbim Eslem kızımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin’’ dedi.
02 Aralık 2021 Perşembe 00:51
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ için kurulan yardım çadırını ziyaret etti.
İmkanı olan herkesin Eslem Fatma’ya yardım etmesini isteyerek, ‘’Her zaman yanlarında olacağız, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Rabbim Eslem kızımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin’’ dedi.