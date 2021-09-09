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AK Parti’de hareketli gün

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'i ağırlayan AK Parti Yozgat il teşkilatı, hareketli bir gün geçirdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:30
AK Parti’de hareketli gün

AK Parti Yozgat İl teşkilatı, İlçe teşkilatları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile bir araya gelen Kandemir, 2023 öncesi partinin yol haritası, yapılmış ve yapılacak çalışmaları partililerle değerlendirdi. Kandemir, bazi ilçeleri de ziyaret etti. Kandemir’e eşlik eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘’Nazik ziyaretleri için Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Köse'ye, Teşkilat Bölge koordinatörlerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz'e, Kurtcan Çelebi'ye, M. Abdullah Özer'e ve Kemal Oğuz Kıdıl'a AK davamıza gönül vermiş teşkilat mensuplarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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AK Parti’de Hareketli Gün
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