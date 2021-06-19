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Yokmuş gibi olmaz!

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Aile Sağlık Merkezlerinde (ASM) aşı yapan sağlık çalışanları yokmuş gibi davranılamayacağını söyledi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:32
Yokmuş gibi olmaz!

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla birlikte hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanları da 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alındığını hatırlattı. Tuncal, ‘’Söz konusu düzenleme yerinde olmakla birlikte aile sağlığı merkezlerinde aşı yapan sağlık çalışanlarının yokmuş gibi davranılması ise kabul edilemezdir’’ dedi. Tuncal, Sağlık Bakanlığı bir düzenleme yaparken, çalışanlar arasında ayrıma yol açacak usulleri bırakması gerektiğini, tüm çalışanları kapsayacak makul, adil ve eşit düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi. ASM’lerde aşı yapan sağlık çalışanları içinde gereği yapılmasını isteyen Tuncal, ‘’Ayrıca günde 1 milyonun üstünde aşı yaparak pandemideki kahramanlıklarının yanına aşılama için olağanüstü gayretlerini de ekleyen sağlık çalışanlarının hakkı verilmeli, mağduriyetlerine çözüm üretilmelidir. Kahraman sağlık ordusunun gücüne herkes inanıyor ve güveniyor, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakanımızda bu ordunun sorunlarını çözmeli, taleplerini karşılamalı ve beklentilerini gerçekleştirmelidir. Sağlık çalışanlarının hizmetine ve hızına yetişmek çok zor ama onlara destek için gayret gösterilmelidir’’ ifadelerini kullandı. •Ahmet Ayverdi•

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Yokmuş Gibi Olmaz!
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