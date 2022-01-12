YILIN İLK ÇAY SAATİ

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Çay Saati Programı kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ile Kişiye Özel Doğum Ünitesi Servisi Ekibini ağırladı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Yardımcısı Fatih Erdem’inde katıldığı programda servis personelleri beklentilerini ve şikâyetlerini dile getirdi. Çay Saatine katılan personeller bu uygulamanın kendilerini değerli hissettirdiğini ifade ederek Kozan’a, böyle bir imkan sunarak, kendileriyle yakından ilgilendiği için teşekkür etti. Kozan, ‘’Personelimizin en iyi şekilde kaliteli, rahat çalışmaları ve hastalarımıza hizmet verebilmeleri için elimizden geleni yapacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•