YETERLi DOKTOR YOK!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Şehir Hastanesi ile ilgili edindiği bilgileri paylaşarak, hastanede 68 hekim, 230 sağlık kadrosunun boş olduğunu belirterek, doktor ve sağlık personeli açığına dikkat çekti. Keven, Şehir Hastanelerinde doktorların çalışmak istemediğini ileri sürdü, mecburi hizmeti dolunca hemen tayin istediklerinin altını çizdi. Keven, birçok branşta bulunan boş kadrolara atama yapılmadığını aktarıp, hastane başhekimliğinden resmi yazıyla edindiği bilgileri paylaştı. Keven, Yozgat Şehir Hastanesinde toplam 187 doktor kadrosu bulunduğunu ancak 119 doktorun aktif görev yaptığını söyledi. Keven, ‘’Yozgat’ta dışardan bakınca çok güzel bir hastane binası var, adı Şehir Hastanesi ama maalesef uzman doktor sayısı yeterli değil. Hastalarımız büyükşehirlere gitmek zorunda kalıyorlar. Şehir Hastanesinin reklamını yaparlarken ‘sevk veren değil sevk alan hastane olacak’ diyorlardı ama sürekli Kayseri ve Ankara’ya sevk veren bir yapı oluştu’’ dedi.

Yozgat Milletvekili Keven, hastanede uzman doktor açığının bulunduğunu, resmi yazıyla edindiğim net sayıları da şöyle aktardı: ‘’4 Beyin Cerrahı kadrosunun 2’si boş. 7 Çocuk Hastalıkları uzmanı kadrosunun 3’ü boş. 8 Genel Cerrah kadrosunun 6’sı boş. 4 Göğüs hastalıkları uzmanı kadrosunun 2’si boş. 10 Dâhiliye uzmanı kadrosunun 3’ü boş. 6 Kadın doğum uzmanı kadrosunun 3’ü boş. 5 KBB uzmanı kadrosunun 3’ü boş. 5 Psikiyatri uzmanı kadrosunun 3’ü boş. 5 Üroloji uzmanı kadrosunun 2’si boş. Çocuk acil, Çocuk kardiyoloji, Endokrin, Hematoloji, Nefroloji, Yoğun bakım gibi branşlarda ise görev yapan doktor yok. Toplam bütün branşlarda 68 boş kadro bulunuyor. Tüm bunları Sağlık Bakanlığı da biliyor. Tayin isteyen doktorların yerine yapılan atamaları reklam malzemesi yapan AKP’li vekiller de biliyor.’’

CHP Milletvekili Ali Keven, 10 doktorun ise kamudan istifa ettiğini ileri sürdü, ‘’1 Temmuz’da kaldırılan istifa yasağın ardından ise 3 pratisyen, 3 genel cerrah, 1 göğüs hastalıkları, 1 hematoloji, 1 KBB, 1 göz doktoru olmak üzere iki ayda toplam 10 doktor kamu görevinden istifa etti’’ diye konuştu. Yozgat Şehir Hastanesinin sağlık personeli sayısında yaşanan kadro açığına da değinen Keven, ‘’Pek çok alanda en az personelle en çok iş yapılmaya çalışılıyor. Ülkemiz hemşire, ebe, acil yardım teknisyeni, röntgen teknisyeni ve birçok branşta en yoğun çalışıp en az maaş alan ülkeler sıralamasında en üstte bulunuyor. Yozgat Şehir Hastanesinde toplam 910 sağlık personeli kadrosu bulunuyor ancak 680 personel aktif görev yapıyor. 130 Ebe kadrosunun 29’u boş. 460 Hemşire kadrosunun 109’u boş. 20 röntgen teknikerinin 8’i boş. 6 diyaliz teknikerinin 2’si boş. Toplamda kadrosu olduğu halde 230 sağlık personeli kadrosu boş!” ifadelerini kullandı.