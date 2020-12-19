Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
461.266
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2896
EURO
9.3315

Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı

PSİKİYATRİ Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, yeni karantina döneminde yaşlı bireylerin psikolojilerine ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:50
Yaşlılar virüs taşıyıcılarından korunmalı

Toplum ve dünya olarak sürecin kaygı içinde seyredildiğini kaydeden Dr. Barış Önen Ünsalver, “Son 15-20 günde ülkemizin ve bundan daha uzun süredir dünyanın gündeminde olan koronavirüs problemi ile başa çıkmaya uğraşıyoruz. Kaygının en fazla odaklandığı nokta belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız. Gelen vefat haberlerinin ilgili olduğu ya da hastalığın daha çok şiddetli ilerlediği grupta ileri yaştaki bireyler bulunuyor. Bu yüzden de özellikle ileri yaştaki kişileri virüse karşı korumamız gerekiyor” dedi. Son çıkan karantina kararı kapsamında 65 yaş üzerindeki kişilerin evlerinde bulunmalarının istenmesi ile birlikte yaşlı bireylerin çoğunluğunda kaygı düzeyinin arttığını belirten Ünsalver, “Benzer şekilde sadece yaşlı bireyler değil yakınları, çocukları, akrabaları da yaşlı popülasyonla ilgili endişe duyuyor. Çünkü gençler virüsün taşıyıcısı olabilirler ve ileri yaştaki bireylere aktarabilirler. Yaşlı bireylerin evde durması, olabildiğince gençler ve virüs taşıma ihtimali olan kişilerle temas etmemesinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu kısıtlama uygulaması ileri yaştaki bireyleri korumak açısından faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.
YALNIZ OLMADIKLARI 
HİSSETTİRİLMELİ
Dr. Barış Önen Ünsalver, ‘İleri yaştaki bireyler evde durmaları gerektiği söylendiğinden beri yüksek kaygı yaşıyorlar’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Acaba ölecek miyim, sakat mı kalacağım, benimle kimse ilgilenmeyecek mi ya da çocuklarıma ve torunlarıma yük mü olacağım?’ gibi kaygılar yaşadıklarından bahsedebiliriz. Öncelikle ileri yaştaki bireyleri yalnız bırakmadan, onlar sormadan hızlıca hareket ederek ihtiyaçlarını temin edip kaygılarını azaltmak gerekiyor. Bolca telefonda konuşmak, günde birkaç kez seslerini duymakta fayda var. Birçok yaşlı birey, televizyon, akıllı telefon, tablet gibi araçları kullanabiliyor. Onların izleyebilecekleri çeşitli diziler, filmler, belgeseller yüklenebilir. Bazılarının görme sorunu olabilir, onlar için de sesli kitap uygulamalardan ya da radyo tiyatrosu gibi kayıtlardan faydalanılabilir. Önemli olan yalnız bırakmamak. Yaşlı birey evde kalacak ama onu telefonla ya da bir şekilde varlığımızı hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü yaşlılarda yalnızlık sonucunda bellek problemleri ve uyku düzensizlikleri ortaya çıkabilir. Kendilerine bu süreçte yük olmadıklarını ve ne kadar önemli olduklarını hatırlatmakta fayda var.’’ Ünsalver, yaşlıların kendilerine iyi bakmalarını, bolca su içmelerini ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri dışında yüksek tansiyon, şeker, kalp ve damar hastalığı gibi rahatsızlıkları varsa ilaçlarını düzenli kullanmalarını önerdi. Ünsalver, “Ayrıca olabildiğince virüsle ilgili az sayıda haber dinlemelerini tavsiye ediyorum çünkü haberlerdeki veriler kaygı ve korkuyu daha çok artırabiliyor. Eski albümlere ve fotoğraflara bakılabilir, ev içerisinde hareket kısıtlılığını artırmamak için bolca hareket edilmesi, eşyaların düzenlenmesi ve yerleştirilmesi gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Her zaman nasıl sağlıklarına dikkat ediyorlarsa aynı şekilde bu dönemde de dikkat etmeye devam etmeleri gerekiyor. Koronavirüs süreci bir süre sonra bitecek ve ileri yaştaki bireyler de sosyal hayatın içine tekrar girecekler” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılar Virüs Taşıyıcılarından Korunmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme
Aşı tek başına korumuyor
Aşı tek başına korumuyor
AŞI OLMADAN KURTULAMAYIZ!
AŞI OLMADAN KURTULAMAYIZ!
Pandemi Döneminde Vitaminlerin önemi
Pandemi Döneminde Vitaminlerin önemi
Personele takvim
Personele takvim
Covit19 ve Beslenme
Covit19 ve Beslenme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim