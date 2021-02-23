Veda pastası kesildi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde çalışan ve Kayseri iline atanması olan Mustafa Mühenk isimli personel için hastane yemekhanesinde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Fatih Eerdem tarafından veda töreni düzenlendi. Başhekim Kozan, ‘’Bugüne kadar yapmış olduğu özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni başlayacağı görev yerinde başarılar dilerim" dedi ve ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.