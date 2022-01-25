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Vaka iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Yozgat’ta 202,58 oldu.

25 Ocak 2022 Salı 00:51
Vaka iki katına çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Yozgat’ta 202,58 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 vaka sayısı, 1-7 Ocak'ta Yozgat’ta 101,41 olarak açıklanmıştı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olduğunu bildirdi. İllere göre 8-14 Ocak'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: "İstanbul (1571,46), Eskişehir (1427,5), Bingöl (1410,74), Kırklareli (910,88), Kocaeli (800,55), Bilecik (769,03), İzmir (714,29), Bolu (708,06), Tekirdağ (707,54), Gümüşhane (691,59), Rize (676,91), Yalova (663,65), Trabzon (643,43), Ankara (629,65), Giresun (626,22), Muğla (615,82), Çanakkale (518,33), Düzce (516,07), Bursa (490,23), Sakarya (478,11), Edirne (468,41), Ordu (446,55), Balıkesir (415,47), Karabük (412,54), Manisa (367,91), Aydın (363,78), Zonguldak (363,16), Bartın (358,83), Tunceli (349,94), Samsun (343,79), Sinop (333,55), Denizli (330,86), Kastamonu (328,93), Erzurum (328,77), Kütahya (309,53), Siirt (281,51), Tokat (281,17), Çankırı (280,1), Kırıkkale (265,52), Uşak (252,28), Burdur (248,98), Elazığ (224,85), Mersin (224,64), Nevşehir (223,96), Adana (222,29), Isparta (219,85), Kırşehir (216,83), Artvin (216,52), Çorum (216,18), Yozgat (202,58), Aksaray (193,61), Kayseri (192,83), Amasya (191,66), Erzincan (188,54), Batman (166,38), Sivas (154,27), Konya (153,95), Afyon (151,58), Diyarbakır (143,54), Kars (117,58), Gaziantep (114,89), Niğde (114,34), Bayburt (111,1), Hatay (106,43), Kilis (100,15), Osmaniye (99,53), Iğdır (95,87), Kahramanmaraş (92,45), Antalya (92,26), Karaman (81,2), Mardin (78,39), Bitlis (77,49), Malatya (76,91), Ardahan (68,63), Muş (63), Şırnak (59,88), Adıyaman (52,34), Ağrı (41,84), Şanlıurfa (37,82), Hakkari (19,61), Van (16,44).

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