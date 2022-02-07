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‘Tedavi arası günler’

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan'ın, başlatmış olduğu ‘Tedavi Arası Günleri’ programı yoğun ilgiyle devam ediyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:28
‘Tedavi arası günler’

Her hafta düzenlenen ‘Tedavi Arası Günleri’ programı bu hafta da Genel Cerrahi Servisinde yatarak tedavi gören hastalar ile birlikte oldu. Kozan’a ziyarette idare ekibi eşlik etti. Hastaların istek ve taleplerini dinleyen Kozan, hastaların yapılan etkinlikten memnun olduklarını ifade etti. Kozan, “Hepimiz hasta ve hasta yakını olabiliriz burada görüşleriniz bizim için çok önemli, daha rahat ve güvenli bir hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak her zaman kapımız açık. Hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz’’ dedi. Yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ise yapılan etkinlikten dolayı Şehir hastanesi ailesine ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan’a teşekkür ettiler.  Ziyaret sonrasından hastalara, hasta hakları hakkında broşürler dağıtıldı. 

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