SALGIN MASAYA YATIRILACAK

YÜZ yüze eğitim ve sınavların yapılmasına ilişkin kararın illerin salgın koşullarına göre Valiliklere bırakılmasının ardından bugün Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılacak toplantıda, il genelindeki covit19 salgınının tüm koşulları masaya yatırılıp, değerlendirilecek. Koşulların uygun görülmesi halinde yarından itibaren il genelinde veya belirli bölgelerde yüz yüze eğitime yarından itibaren başlanabilecek. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitim öğretime geçişi planlanan okullarda yüz yüze eğitim ve yapılacak sınavlara, yarından itibaren salgın koşullarına göre başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, ‘’1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek’’ denildi.