Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1471
ALTIN
413.983
DOLAR
7.3369
STERLİN
10.2728
EURO
8.8708

SALGIN MASAYA YATIRILACAK

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında bugün gerçekleştirilecek toplantıda, il genelindeki salgın koşulları değerlendirilip, yarından itibaren yüz yüze eğitime devam edilip, edilmeyeceği karara bağlanıp, ilan edilecek.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:17
SALGIN MASAYA YATIRILACAK

YÜZ yüze eğitim ve sınavların yapılmasına ilişkin kararın illerin salgın koşullarına göre Valiliklere bırakılmasının ardından bugün Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılacak toplantıda, il genelindeki covit19 salgınının tüm koşulları masaya yatırılıp, değerlendirilecek. Koşulların uygun görülmesi halinde yarından itibaren il genelinde veya belirli bölgelerde yüz yüze eğitime yarından itibaren başlanabilecek. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitim öğretime geçişi planlanan okullarda yüz yüze eğitim ve yapılacak sınavlara, yarından itibaren salgın koşullarına göre başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, ‘’1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
SALGIN MASAYA YATIRILACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılara teşekkür
Sağlıkçılara teşekkür
Ameliyata devam
Ameliyata devam
Personele teşekkür
Personele teşekkür
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Okullarda ilkyardım eğitimi
Okullarda ilkyardım eğitimi
Kadro tahsisi
Kadro tahsisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim