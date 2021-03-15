Sağlıkçılara karanfil

Belediye Başkanı Ekinci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ekinci, ‘’Toplumumuz canı ve sağlığı için kendi ailelerinden, yaşantılarından, hatta canlarından ve sağlıklarından fedakarlık eden sağlık çalışanlarımızın bu emeklerine minnettarız. Özverileri ve emekleriyle yarınlarımızı aydınlatan bütün sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.