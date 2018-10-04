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Sağlık için yürüdüler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Yürüyüş Günü’ dolayısıyla düzenlenen sağlık için ‘Her Gün 10 Bin Adım’ adlı yürüyüş, Kent Park’ta gerçekleştirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de destek verdiği, yürüyüşe, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlarda katıldı.

Sağlık için yürüdüler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Yürüyüş Günü’ dolayısıyla düzenlenen sağlık için ‘Her Gün 10 Bin Adım’ adlı yürüyüş, Kent Park’ta gerçekleştirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de destek verdiği, yürüyüşe, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlarda katıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sağlık için yürüdüler

Yürüyüş sonrası katılımcılar halat çekme yarışı yapıp, ip atladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından elma, su ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Bugün Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle toplandık. Kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bu yürüyüşte özellikle öğrencilerimize genç yaşta bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde giderek artan obezite sorununun yürüyüşle aşılabileceğini değerlendiriyoruz. Sağlıklı yarınlar için her gün 10 bin adım atmalıyız diyorum. Katılımıyla bize destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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