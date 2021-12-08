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Sağlık çalışanlarından alkışlı protesto

Yozgat’ta Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları maaş zammı taleplerini dile getirerek hastane içerisinde alkışlı protesto edip bir günlük iş bırakma eylemini başlattılar.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:30
Sağlık çalışanlarından alkışlı protesto

 Ek Gösterge düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını isteyen Sağlık çalışanları Şehir Hastanesi önünde ise basın açıklaması yaptı. Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Pandeminin olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları cansiperane çalıştığını, çok sayıda arkadaşlarını ise Covit19 nedeni ile kaybettiklerini hatırlattı. Sağlık bakanlığı tarafından yapılan ve Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadük olduğunu vurgulayan Erciyas, hiç bir sağlık çalışanının bu düzenlemenin dışında tutulmaması gerektiğini anlattı. Bunun büyük bir haksızlık olduğuna dikkat çeken Erciyas, ‘’Bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır. Yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Sağlık ekip idir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz! Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor.     Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu, Genel Merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde Siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak, zam konusu, Bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya; tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. Sağlık-Sen olarak, bu vehamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz’’ dedi.

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