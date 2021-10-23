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Pandemi kurulu toplandı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 83. Pandemi Kurul Toplantısı yapıldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:06
Pandemi kurulu toplandı

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan Başkanlığında, idari ekiplerin ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 1 Kasım itibariyle poliklinik hasta sayısında değişiklik yapıldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) hasta sayısı 42 den 50’ye çıkarılarak, 10’u ayakta tedavi edilmek üzere toplamda 60‘a çıkarıldı. Yoğun Bakım ünitelerine pratisyen hekim görevlendirilerek uzman hekimlerin polikliniklere daha fazla hasta bakmasına imkan sağlanacak şekilde düzenleme yapma kararı alındı. Haftada 3 gün olan Sağlık Kurulu sayısı 1 Kasım itibariyle 2 güne düşürülerek Sağlık Kurulunda görevli doktorların polikliniklerde daha fazla hasta bakmasına imkan sağlamak amacıyla düzenleme yapıldı. Planlı Elektif vakaların bir sonraki pandemi kurulunda değerlendirileceği belirtildi. 

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