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Ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Uzmanlar, yeni alttürlerin çıkmasından ziyade günümüzde baskın alttür olan Delta'da yeni mutasyonlar bekliyor.

02 Kasım 2021 Salı 00:50
Ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Aralık 2019’da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana hastalıktan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı. John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, 1 Kasım 2021 itibariyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 435 oldu. Aynı kaynağa göre, dünyada 246 milyon 743 bin 962 kişi hastalığa yakalandı ve bugüne kadar 6 milyar 947 milyon 883 bin 074 doz aşı yapıldı. ABD, 745 bin 836 ölümle dünyada birinci sırada bulunuyor. ABD’nin ardından Brezilya (607,824), Hindistan (437,458), Meksika 288 bin 365 ve Rusya 234.194) geliyor.  Ancak uzmanlar, resmî olarak verilen sayıların gerçek ölüm sayısını yansıtmadığından emin görünüyor. Ölenlerin sayısı, her ülkenin resmî olarak Dünya Sağlık Örgütüne verdiği sayılara bağlı olarak belirleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Covid’e bağlı aşırı ölüm oranının dikkate alınması halinde gerçek kurban sayısının iki ya da üç kat fazla olabileceğine dikkat çekiyor.

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