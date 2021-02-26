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Okullarda ilkyardım eğitimi

Yozgat’ta önceki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından verilen ilkyardım eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı programına dahil ederek, okullarda ilkyardım eğitimleri verilmesi kararlaştırıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 00:10
Okullarda ilkyardım eğitimi

YOZGAT İl genelinde 2016 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi kurum çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından da 2019 yılından itibaren merkeze gelen gençlere yönelik verilen ilkyardım eğitimleri, bu yıldan itibaren okullarda da verilmeye başlanacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ‘Görevimiz İlkyardım’ sloganı ile ‘İlkyardım Eğitimi Seferberliği’ başlatıldığını hatırlatarak, proje kapsamında önümüzdeki 3 aylık dönemde öğretmen, idareci ve diğer okul çalışanlarına, ardından da öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Çocukların iyi bir eğitim almaları için çalışmaların sürdürüldüğüne vurgu yapılarak, okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunma, var olan şartları, gelişen imkânlar dâhilinde iyileştirme sorumluluğu ile hareket edildiği kaydedildi. Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin kritik önem taşıdığı hatırlatılarak, çocukların güvenliğini daha da artırmak amacıyla ‘İlkyardım Eğitimi Seferberliği’ başlatıldığı açıklandı. Meydana gelmesi muhtemel kaza, afet ve olağan dışı durumlarda ilk yardımın hayat kurtardığı hatırlatıldı. Bu tür durumlarda can kaybının en aza indirilmesi, sakatlanma yaşanmaması için müdahale organizasyonunda hızlı ve doğru davranışların çok önemli olduğunun altı çizildi. Her yaşta insanın temel ilk yardım bilgilerine sahip olmasının önemine dikkat çekilerek, ‘’Günlük hayatımızda yaşadığımız birçok kaza, afet veya olayda insanlarımız ilk yardım yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Şayet ilk yardım kurallarını bilmiş olmamız halinde, birçok insanın hayatı kurtulmasına da destek vermiş oluruz. İşte biz de burada gençlerimize, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, kırık, çıkık, burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma gibi durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulamalı olarak anlatıyoruz’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Ilkyardım Eğitimi
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