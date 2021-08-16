MOBiL EKiPLER KIRSALDA

Yozgat il genelinde 46 sağlık ekibi günlük 20 bin doz aşı yapabilecek kapasite ile kırsal bölgeleri gezerek, vatandaşlara covid19 salgınına karşı aşı uygulama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yozgat’ta tüm hızı ile devam eden Covid19 aşı uygulamalarına, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Mobil aşı ekipleri tarafından Organize Sanayii Bölgesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerindeki çalışanlara aşıları yapılmaya başlandı. Türkiye'de her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covid19) vaka sayılarının arttığı Yozgat’ta aşılama çalışmalarına daha da ağırlık verildi. Sağlık ekipleri, 7/24 sahada aşılama çalışması yapıyor, vatandaşın ikametgahına kadar giderek, aşılarını uyguluyor. Özellikle gençlerden aşı olmaları istenirken, herkesin 3. doz aşılarını olmaları da istendi. Hastanede yatan Covid19 hastalarından yüzde 90'dan fazlasını aşı olmayan insanların oluşturduğu da bildirildi. Temmuz ve Ağustos aylarında Yozgat'ın nüfusunun arttığını, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandığı buna bağlı olarak Covid19 virüsünün bulaşma riskinin sayıların artmasında etkili olduğuna dikkat çekildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, yüz yüze eğitim için hazırlıklarını devam ettiğini hatırlatarak, öğretmen ve velilerden aşılarını yaptırmalarını, aşısız okullara gelmemelerini istedi.