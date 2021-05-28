Kene uyarısı

Yaz mevsimi ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da görülmeye başlandı. Özellikle tarım alanlarında çalışan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin keneler konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak vatandaşlar, hastalığa neden olan 'kene ve kenenin çıkartılması' konusunda uyarılıyor. Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla teması olan çiftçilerin akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmaları önerildi. Kenenin tutulmasını engellemek için tarlada, bahçede, bağda çalışırken birtakım önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Pantolon paçalarının çorap içerisine konulması, giysilerin kol kısımlarının kenenin girmesini engelleyecek şekilde dar olması ve hayvanlardan kene temizlenmemesi gibi önlemler alınması gerektiği kaydedildi. Bahçeden, tarladan gelindikten sonra vatandaşların üzerlerini kontrol etmesi gerektiği, bir kenenin tutunması için yaklaşık 12 saatlik bir süre gerektiğine vurgu yapıldı. Kene tutunması olduğunda ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, vücut ağrısı, sırt ağrısı, ishal gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizildi. Eğer bir kişiyi kene tuttuysa üzerine zeytin yağ, sıvı sabun dökmek ya da çakmakla yakmak gibi işlemlerin yapılmaması gerektiği uyarısı yapılıp, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği, uygun yöntemlerle kenenin çıkarılmasının hastalığın daha fazla ilerlemesine engel olacağı bilgisi aktarıldı.