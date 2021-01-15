Kanser hastalarına Covit-19 aşısı

Kanser hastalarına aşı olmalarının önerildiğinin altını çizen Turhal, “Toplumda uygulanması planlanan, değişik teknolojilerle üretilen Covit-19 aşılarının hiçbiri canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörülmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının hastalarda Covit-19 enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek sağlık bakanlığının onayladığı Covit-19 aşılarından birini yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu. Hangi tip aşının daha uygun olacağına ilişkin kanser hastalarına yönelik çalışmalar olmadığından çok fazla bilgi olmadığını bildiren Prof. Dr. Serdar Turhal, aşıların hepsinin teorik olarak uygulanabileceğini düşündüklerini, hem mRNA aşısını hem de inaktif aşıyı önerdiklerini anlattı. Her kanser hastasının aşı olabileceğini ancak hastaların aktif Covit-19 enfeksiyonu olduğu dönemde bu aşıların yapılmasını ya da kanser hastalığına bağlı düşkün olduğu dönemde bu aşıların yapılmasının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, genel durumu iyi olan hastaya yapılmasını önerdiklerini, evre ile ilgili bir kısıtlamalarının bulunmadığını, her evrede bu aşıların yapılabileceğinin atını çizdi. Aşıların özellikle kanser hastalarına uygulanması ile ilgili yan etkiler anlamında paylaşılan bir bilginin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bildiğimiz kadarıyla bu aşılara bağlı yan etkiler çok ağır değil. Kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde bu aşının yapılması durumunda olası yan etkiler de birkaç gün sonra geçtiği için ek bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.