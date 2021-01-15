Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
437.220
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0828
EURO
8.9497

Kanser hastalarına Covit-19 aşısı

ONKOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, ‘’Kanser hastasının genel durumunun iyi olması durumunda Covit-19 aşısı olunmasını öneriyoruz’’ dedi.

15 Ocak 2021 Cuma 00:52
Kanser hastalarına Covit-19 aşısı

Kanser hastalarına aşı olmalarının önerildiğinin altını çizen Turhal, “Toplumda uygulanması planlanan, değişik teknolojilerle üretilen Covit-19 aşılarının hiçbiri canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörülmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının hastalarda Covit-19 enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek sağlık bakanlığının onayladığı Covit-19 aşılarından birini yaptırmasını öneriyoruz” diye konuştu. Hangi tip aşının daha uygun olacağına ilişkin kanser hastalarına yönelik çalışmalar olmadığından çok fazla bilgi olmadığını bildiren Prof. Dr. Serdar Turhal,  aşıların hepsinin teorik olarak uygulanabileceğini düşündüklerini, hem mRNA aşısını hem de inaktif aşıyı önerdiklerini anlattı.  Her kanser hastasının aşı olabileceğini ancak hastaların aktif Covit-19 enfeksiyonu olduğu dönemde bu aşıların yapılmasını ya da kanser hastalığına bağlı düşkün olduğu dönemde bu aşıların yapılmasının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, genel durumu iyi olan hastaya yapılmasını önerdiklerini, evre ile ilgili bir kısıtlamalarının bulunmadığını, her evrede bu aşıların yapılabileceğinin atını çizdi. Aşıların özellikle kanser hastalarına uygulanması ile ilgili yan etkiler anlamında paylaşılan bir bilginin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bildiğimiz kadarıyla bu aşılara bağlı yan etkiler çok ağır değil. Kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde bu aşının yapılması durumunda olası yan etkiler de birkaç gün sonra geçtiği için ek bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Covit-19 Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
AŞINIZI OLUN!
AŞINIZI OLUN!
Her ilçede aşı yapılıyor
Her ilçede aşı yapılıyor
Hastanelere aşı odası
Hastanelere aşı odası
Servis ziyaretinde bulundu
Servis ziyaretinde bulundu
Sağlıkçılara teşekkür
Sağlıkçılara teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim