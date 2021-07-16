Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1367.25
ALTIN
503.90
DOLAR
8.5704
STERLİN
11.9224
EURO
10.1667

İlk Yardım eğitimi verildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine açılan ilk yardım eğitimi tamamlandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:38
İlk Yardım eğitimi verildi

Sorgun Halk Eğitim merkezi tarafından üç gün süreli İlk Yardım Kursu Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Bahadın Belediyesi ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa açtığı kurs ilgi gördü. Kursiyerle pratik ve uygulamalı olarak İlk Yardımın nasıl yapılacağı anlatıldı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu İlk Yardım Eğitimi Kursu başarıyla tamamlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, kursiyerlerimize başarılar dilerim’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
İlk Yardım Eğitimi Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı bir ameliyat daha
Başarılı bir ameliyat daha
254 bin 804 kişi aşılandı
254 bin 804 kişi aşılandı
Çalışana Covid19 aşısı
Çalışana Covid19 aşısı
Aşılara devam ediliyor
Aşılara devam ediliyor
Alanda Covid19 aşısı
Alanda Covid19 aşısı
Başarılı ameliyat pozu
Başarılı ameliyat pozu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim