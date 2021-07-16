İlk Yardım eğitimi verildi

Sorgun Halk Eğitim merkezi tarafından üç gün süreli İlk Yardım Kursu Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Bahadın Belediyesi ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa açtığı kurs ilgi gördü. Kursiyerle pratik ve uygulamalı olarak İlk Yardımın nasıl yapılacağı anlatıldı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu İlk Yardım Eğitimi Kursu başarıyla tamamlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, kursiyerlerimize başarılar dilerim’’ dedi.