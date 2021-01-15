Her ilçede aşı yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi’nde aşısını yaptırıp, tüm sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına da strat verdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’İl merkezi ve İlçelerimizde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız MHRS üzerinden randevu alarak hafta sonu da dahil olmak üzere gece 24:00’e kadar aşılarını yaptırabileceklerdir. Yozgat Şehir Hastanesi’nde 20, Sorgun 15, Yerköy 10 ve diğer ilçe hastanelerimizde 5’er olmak üzere aşı odalarımız oluşturulmuş, görev yapacak personellerimiz görevlendirilmiştir. Ayrıca tüm Aile Sağlığı Merkezlerimizde de aşı uygulaması yapılacaktır’’ dedi. CoronaVac aşısının ikinci doz uygulamasının 28 gün sonra yapılacağını kaydeden Şahin, bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize giren bir Pandeminin etkisini durdurmak için, mutlaka herkesin aşı olması gerektiğini kaydetti. Şahin, ‘’Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı olmaktır. Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor, sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum’’ açıklamasında bulundu.