Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
437.220
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0828
EURO
8.9497

Her ilçede aşı yapılıyor

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, İl genelindeki tüm hastanelerde aşı odalarının oluşturulduğu, vatandaşların Koronavirüs (CoronaVac) Aşısını bulundukları ilçelerde yaptırabileceklerini söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 00:46
Her ilçede aşı yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi’nde aşısını yaptırıp, tüm sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına da strat verdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’İl merkezi ve İlçelerimizde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız MHRS üzerinden randevu alarak hafta sonu da dahil olmak üzere gece 24:00’e kadar aşılarını yaptırabileceklerdir. Yozgat Şehir Hastanesi’nde 20, Sorgun 15, Yerköy 10 ve diğer ilçe hastanelerimizde 5’er olmak üzere aşı odalarımız oluşturulmuş, görev yapacak personellerimiz görevlendirilmiştir. Ayrıca tüm Aile Sağlığı Merkezlerimizde de aşı uygulaması yapılacaktır’’ dedi. CoronaVac aşısının ikinci doz uygulamasının 28 gün sonra yapılacağını kaydeden Şahin, bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize giren bir Pandeminin etkisini durdurmak için, mutlaka herkesin aşı olması gerektiğini kaydetti. Şahin, ‘’Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı olmaktır. Normal hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor, sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum’’ açıklamasında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Her Ilçede Aşı Yapılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser hastalarına Covit-19 aşısı
Kanser hastalarına Covit-19 aşısı
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
AŞINIZI OLUN!
AŞINIZI OLUN!
Hastanelere aşı odası
Hastanelere aşı odası
Servis ziyaretinde bulundu
Servis ziyaretinde bulundu
Sağlıkçılara teşekkür
Sağlıkçılara teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim