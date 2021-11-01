Hastaneye ziyaret

Durmuş’a Yardımcısı Mahmut Faruk ve Yozgat Sağlık-Sen Başkanı Atakan Erciyas eşlik etti. Durmuş, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan’ı makamında ziyaret edip, Yozgat’ın sağlık konusundaki durumunu değerlendirdi. Daha sonra hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, taleplerini dinleyen Durmuş, daha sonra saha ziyaretleri kapsamında Yozgat Merkez 5 ve 6 Nolu Aile Sağlığı Hizmeti İstasyonlarını ziyaret edip, burada görev yapan sağlık çalışanları ile sohbet etti, toplu sözleşme kazanımları hakkında bilgi aktardı.