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Hastaneye iki servis

Yozgat Şehir Hastanesi’nde iki ayrı servisin açılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:24
Hastaneye iki servis

Hastanede yakında yapılması planlan Bypass Ameliyatlarına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Hastanenin İdare ekibinin yoğun çalışması ile Sağlık Bakanlığından ikinci kalp merkezi onayı alınmasından sonra şimdi de sıra kalp damar yoğun bakım için planlamalar yapıldı. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdare ekibiyle birlikte sahada yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan, Yozgat Şehir Hastanesinde Güzellik Merkezi açılması planlandı. Hastanenin güzellik merkezinde yapılacak işlemler Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Ersan tarafından uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:
Hastaneye Iki Servis
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