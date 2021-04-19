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Hastanede eğitim çalışması

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) eğitim çalışması yapıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:45
Hastanede eğitim çalışması

Yozgat Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım, Kadın Hastalıkları, LDRP, Sezaryen Ameliyathane, Çocuk Cerrahisi, Süt Çocuğu, Çocuk Polikliniğinde görevli sağlık personeline üç gün süreli eğitimler, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ayça Demir tarafından verildi. NRP kapsamında eğitici, uygulayıcı eğitimleri yapıldı. Program kapsamında asfixiye bağlı bebek ölümlerinin ve sekellerinin önlenmesi amacıyla, doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının hedeflendiği kaydedildi. 

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Hastanede Eğitim çalışması
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