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Hastane inşaatına başlandı

YERKÖY ilçesinde yapımı planlanan 100 yatak kapasiteli yeni hastane binasının inşaatına başlanıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
Hastane inşaatına başlandı

 İhaleyi alan firmaya yer tesliminin bir süre önce yapılmasının ardından inşaatına başlanılan Yerköy Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettirileceği kaydedildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yerköy Devlet Hastanemizin İhalesi yapılmasının ardından yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına da başlanıldı. 100 yatak kapasiteli, 38 Poliklinik,10 yetişkin yoğun bakım ünitesi,4 Yenidoğan yoğun bakım ünitesi,15 Diyaliz ünitesi bulunacak hastanemiz Yerköy’ümüze hayırlı olsun” dedi.

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Hastane Inşaatına Başlandı
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