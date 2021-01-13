Hastane inşaatına başlandı

İhaleyi alan firmaya yer tesliminin bir süre önce yapılmasının ardından inşaatına başlanılan Yerköy Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettirileceği kaydedildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yerköy Devlet Hastanemizin İhalesi yapılmasının ardından yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına da başlanıldı. 100 yatak kapasiteli, 38 Poliklinik,10 yetişkin yoğun bakım ünitesi,4 Yenidoğan yoğun bakım ünitesi,15 Diyaliz ünitesi bulunacak hastanemiz Yerköy’ümüze hayırlı olsun” dedi.